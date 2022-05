Un barbat rupt de beat a fost surprins la volan pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din Cluj.S-a intamplat ieri dimineata in jurul orei 10.50, cand politistii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control in trafic, pe DN1F-E81 la instersectie cu DC141 spre localitatea Suceagu, un autoturism condus de un barbat de 70 de ani, din comuna Sanpaul, aflat sub influenta bauturilor alcoolice. Testarea barbatului cu ... citeste toata stirea