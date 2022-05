Un barbat rupt de beat, aproape de coma alcoolica, a fost prins la volan in comuna clujeana Sancraiu.Acesta a fost depistat aseara de politistii din Huedin, care au oprit pentru control un autoturism pe un drum comunal din Sancraiu, condus de un barbat in varsta de 50 de ani, din aceeasi comuna. Testarea barbatului cu aparatul etilotest a indicat o concetratie de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital in vederea prelevarii de mostre biologice. De ... citeste toata stirea