Un barbat s-a inecat in statiunea Neptun. Alti doi turisti au fost scosi din valuri in stare critica

Un barbat din Bucuresti s-a inecat, sambata, in statiunea Neptun, relateaza digi24. La fata locului au intervenit echipajele SMURD Saturn si elicopterul SMURD. Vasile Bortes, seful salvamarilor din sudul litoralului, a precizat, intr-o interventie telefonica la Digi24 ca trei turisti au fost scosi din valuri in stare critica. In cazul unuia dintre ei a fost constatat decesul, potrivit ISU Constanta.In ciuda interventiei salvatorilor, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Potrivit ... citeste toata stirea