Un barbat si-a obligat concubina sa se prostitueze in Cluj. A cerut clementa pentru ca ar avea o "familie fericita" cu victima

Curtea de Apel Mures l-a condamnat pe un proxenet la 2 ani si 6 luni de inchisoare pentru ca si-a obligat concubina in mod repetat sa practice prostitutia in mai multe locatii pe raza judetului Cluj si Mures. Barbatul a incercat sa scape de pedeapsa sub pretextul ca are o relatie de concubinaj cu persoana vatamata de aproximativ sase ani, de asemenea are doi copii cu aceasta si ii creste pe altii trei ai concubinei.Acesta a mentionat faptul ca femeia nu i-a adus nici o acuzatie, ca amandoi isi ... citeste toata stirea