Un barbat si-a trimis prietena sa se prostitueze la Cluj, a obtinut zeci de mii de euro intr-un an, ajunge dupa gratii.Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, din 21 februarie anul trecut si pana la inceputul acestui an un barbat de 40 de ani din Codlea, judetul Brasov, profitand de faptul ca se afla intr-o relatie cu o tanara, in varsta de 24 ani, din Brasov, care practica prostitutia in Cluj, Cluj, ar fi obtinut foloase patrimoniale, in valoare de peste 128.000 lei, arata ... citeste toata stirea