Un bariton absolvent de Cluj sustine concert cu piese din Bucurestiul interbelic, de Ziua Culturii Nationale, in Londra.Bucurestiul istoric, cu accent pe perioada interbelica, prin intermediul muzicii si al imaginilor de arhiva, este prezentat la Londra, de Ziua Culturii Nationale, in organizarea Institutului Cultural Roman din capitala Marii Britanii.Cu aceasta ocazie, in Sala "Enescu", va avea loc un concert de muzica romaneasca interbelica, creat special pentru acest eveniment si ...