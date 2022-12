Un biciclist a decedat azi in Dej dupa ce a fost lovit de o masina.S-a intamplat in jurul orei 7. La fata locului, pe strada Vaii din Dej, au intervenit politistii din localitate. "Conducatorul unui autoturism, in varsta de 22 ani, din municipiul Dej, a surprins si accidentat un barbat in varsta de 60 ani, care se deplasa in fata autovehiculului cu o ... citeste toata stirea