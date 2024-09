Un biciclist a fost lovit de o masina intr-o comuna din Cluj. Barbatul a fost transportat la spital

Un accident rutier a avut loc in comuna Petrestii de Jos, astazi, 25 septembrie, in jurul orei 12:00, atunci cand un biciclist a fost lovit de un autoturism.In urma incidentului rutier, barbatul de aproximativ 50 de ani a fost transportat la spital.La acest eveniment au participat Pompierii din cadrul Detasamentului Turda.,,Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza comunei Petrestii de Jos. Mai exact, in accident a fost un biciclist de ... citește toată știrea