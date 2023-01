Un biciclist de 77 de ani din localitatea Aghiresu, acrosat de o ambulanta in timp ce se deplasa regulamentar pe marginea drumului

Luni, 2 ianuarie, un barbat de 77 de ani a fost acrosat de o ambulanta in timp ce se deplasa cu bicicleta pe marginea soselei. Dupa impact, barbatul a avut nevoie de ingrijiri medicale si a fost transportat de urgenta la spital unde a fost supus unei interventii chirurgicale."In cursul zilei de 2 ianuarie, in jurul orei 11:44, echipajul SMURD din cadrul Garzii de Interventie Aghiresu a fost implicat intr-un accident rutier. Mai exact, in timp ce se deplasa spre un caz medical, avand semnalele ... citeste toata stirea