Un blogger bucurestean, cucerit total de Cluj: M-am mutat dupa 21 de ani de stat in Bucuresti, nu-mi dau seama de ce am asteptat atat

Un blogger bucurestean a decis sa imparta din viziunile sale asupra Clujului, dupa ce de patru luni s-a mutat in acest oras. Barbatul a locuit 21 de ani in capitala, si pare entuziasmat de multe lucruri vazute la Cluj, incat regreta ca nu s-a mutat mai devreme aici.Potrivit sociologilor, tot mai multi bucuresteni aleg sa se mute in Cluj, oras in care calitatea vietii si posibilitatile sunt apropiate de cele din Capitala. Bucuresti ramane orasul cel mai aglomerat din tara, dar nu mai e locul in ... citeste toata stirea