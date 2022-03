Un bombardier din Cluj-Napoca a dat radarul politiei peste cap pe Traian Vuia! Ce amenda a primit

Politistii Biroului Rutier Cluj au avut parte de o zi foarte productiva ieri, 24 martie. In cadrul verificarilor derulate, politistii rutieri au legitimat peste 230 de persoane si au controlat circa 230 de autovehicule. Intre care si un clujean care circula cu 142 km/h pe strada Traian Vuia."Bombardierul" prins de politisti in Cluj-Napoca circa cu viteza periculoasaTotodata, pentru neregulile constatate au fost aplicate in total 105 sanctiuni contraventionale, dintre care 50 pentru depasirea ... citeste toata stirea