Un botosanean a fost prins in Cluj dupa ce ar fi furat mii de lei dintr-o locuinta din judetul Cluj prin cunoscuta metoda "buna ziua".Barbatul, de 55 de ani, a fost retinut ieri dupa ce ar fi sustras suma de 7.500 de lei, dintr-o locuinta situata in comuna Iclod. Pana in prezent, in urma activitatilor derulate de politisti a fost recuperata suma de aproximativ 5.500 de lei.Cercetarile au fost demarate in 16 noiembrie, cand politistii din Gherla au fost sesizati despre faptul ca in aceeasi ... citeste toata stirea