Un britanic a fost trimis acasa dupa ce a fost surprins muncind ilegal in Cluj, o femeie din Nepal care nu a respectat decizia de returnare - indepartata sub escorta

O femeie din Nepal, care nu a respectat decizia de returnare, a fost indepartata sub escorta de politistii de imigrari din Cluj.Femeia a fost depistata in urma cu trei zile de politistii de imigrari, e vorba de o femeie de 25 de ani din Nepal, care nu a respectat termenul de plecare voluntara mentionat in decizia de returnare. Aceasta a fost indepartata din tara sub escorta, iar la iesirea din Romania a fost instituita masura interzicerii intrarii in tara pentru o perioada de 9 luni. ... citeste toata stirea