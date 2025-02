Un bucurestean cu BMW a crezut ca face legea la Cluj! Si-a parcat bolidul intr-un loc interzis, iar "baietii" de la ridicari n-au stat pe ganduri

Un sofer din Bucuresti a avut parte de o surpriza neplacuta la Cluj, dupa ce si-a lasat BMW-ul intr-un loc interzis."Baietii" de la ridicari nu au stat mult pe ganduri si i-au oferit o "relocare" gratuita a masinii in Someseni, in conditiile in care a parcat neregulamentar.Un participant in trafic a surprins momentul cand masina a fost ridicata ... citește toată știrea