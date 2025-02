Un bust al arhitectului Lajos Pakey va fi amplasta in Cluj-Napcoa/Emil Boc: "A lasat orasului cateva mosteniri extrem de valoroase"

Fostul arhitect-sef al orasului in primele decenii ale secolului al XX-lea, Pakey Lajos, va fi onorat, anul acesta, la Cluj si va avea un bust amplasat in oras. Potrivit primarului Emil Boc, investitia este prinsa in bugetul pe anul acesta, dar si ca amplasamentul unde acesta va fi pus va fi stabilti de Comisia Zonala a Monumentelor."Avem un arhitect care, prin arhitectura pe care a adus-o Clujului, a lasat orasului cateva mosteniri extrem de valoroase. E vorba de Lajos Pakey, care a ... citește toată știrea