Un caine a fost ranit grav de un paznic, intr-o comuna din Cluj! Barbatul a folosit o arma

Un caine a fost impuscat in localitatea Vale din comuna Alunis. Cainele din rasa Ciobanesc Carpatin a fost ranit la una dintre labute.Proprietarul, un tanar de 25 de ani a alertat imediat Politia. In urma cercetarilor politistii au descoperit ca un paznic ar fi fost cel care a impuscat patrupedul.,,In acest sens, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au demarat verificari cu privire la cele sesizate, constatand ca, un barbat, de 56 de ani, in calitate de ... citește toată știrea