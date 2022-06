Un calator care circula fara bilet in Cluj a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce l-a amenintat cu briceagul pe conductorul de tren.Inculpatul a fost trimis in judecata pentru ultraj iar Judecatoria Gherla s-a pronuntat in urma cu cateva zile, condamnandu-l pentru ultraj, dupa ce acesta si-a recunoscut faptele.Acestea s-au petrecut in martie, noaptea in jurul orei 1, cand inculpatul se afla in trenul Interregio 1763 care circula dinspre statia CFR Valea Florilor spre statia CFR ... citeste toata stirea