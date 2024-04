Un camion cu sare s-a rasturnat in Turda in aceasta dimineata.La fata locului au sosit pompierii, pe strada A.I. Cuza din Turda, cu doua autospeciale si un echipaj de Ambulanta, unde au gasit un autocamion rasturnat pe partea laterala, cu soferul iesit din cabina. Barbatul, in varsta de aproximativ 50 de ani, a fost consultat de catre echipajul de Ambulanta si apoi a fost ... citește toată știrea