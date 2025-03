Un camion de un sfert de milion de euro a fost confiscat la Cluj, doi barbati au fost retinuti si cercetati pentru infractiuni la regimul silvic.Astfel, in 13 martie politistii din Huedin au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a doi barbati din judetul Bihor, cercetati pentru infractiuni la regimul silvic. Acestia spun ca din cercetari a reiesit ca, in 15 februarie, un barbat de 37 de ani, administrator al unei firme de profil, ar fi introdus in sistemul informatic SUMAL date false privind ... citește toată știrea