Un camion s-a rasturnat peste o conducta de gaz la Dej. Circulatia a fost afectata

Un camion care circula pe soseaua Gherla-Dej, la iesire din Dej, pe strada Valcele, in apropiere cu intersectia spre parcul industrial, a ajuns in santul de pe marginea drumului. Evenimentul a fost semnalat luni la amiaza, de mai multi participanti la trafic.Conducatorul auto nu a mai putut scoate mastodontul pe asfalt. In urma evenimentului nu au fost persoane ranite, doar pagube materiale. La fata locului au intervenit echipaje de la compania ... citește toată știrea