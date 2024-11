Un candidat la alegerile prezidentiale, in Cluj a fost votat de doar 271 persoane: un procent de doar 0,08% din totalul voturilor valabile.E vorba de Silviu Predoiu, candidatul cu cei mai putini votanti la alegerile de ieri, in Cluj; nu mai putin de cinci candidati au acumulat ieri in judet voturi sub un procent, e vorba de cel mentionat, de Sebastian-Constantin Popescu si Alexandra Pacuraru - cu cate 0,13% din voturile exprimate ieri, Ludovic Orban cu 0,17% in Ana Birchall, cu 0,55%.La ... citește toată știrea