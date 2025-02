Un cartier din Cluj, in bezna totala! Locuitorii se plang ca nu exista iluminat public: "Umblu noaptea cu lanterna de la telefon"

Locuitorii din cartierul Colonia Soporului se confrunta cu o problema serioasa: iluminatul public lipseste aproape complet.Oamenii sunt nevoiti sa-si foloseasca lanternele telefoanelor pentru a se deplasa in siguranta pe strazi."Nu exista aproape deloc iluminat public in cartierul Soporului. Este rusinos pentru "marele Cluj". Umblu noaptea cu lanterna de la telefon pentru a nu ma impiedica. Lucru sesizat de prea multe ori fara masuri luate", se arata in sesizare. Totodata, pe langa cei din ... citește toată știrea