Un centru specializat pentru tratarea tinerilor dependenti de droguri va fi amenajat la Cluj

Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat ca in bugetul pe anul 2023, a fost inclus si un proiect privind realizarea unui centru pentru adictii, unde vor fi tratati copiii si tinerii care consuma droguri, inclusiv etnobotanice.La nivelul judetului Cluj, dar mai ales in municipiul Cluj-Napoca, numarul tinerilor dependenti de substante interzise a crescut in mod ingrijorator. Astfel, autoritatile clujene doresc infiintarea unui centru, unde acesti tineri vor putea fi tratati pentru ... citeste toata stirea