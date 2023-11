Un cercetator clujean ajunge in arhiva Comisiei Nobel pe urmele nominalizarilor romanesti la premii si are o surpriza de proportii: cunoscutul filosof clujean Lucian Blaga, despre care se stia ca a fost nominalizat in 1956, nu a fost nominalizat decat dupa zece ani, cand era deja decedat si cu sanse zero de obtinere a premiului.Istoricul Varga Attila de la filiala din Cluj a Academiei Romane a fost acceptat ca cercetator in arhiva Nobel, din Stockholm, pe urmele nominalizarilor romanesti la ... citeste toata stirea