Un cetatean srilankez de 33 de ani a fost dat disparut ieri in Cluj

Un cetatean srilankez de 33 de ani a fost dat disparut ieri.Astfel, in 17 mai, adica ieri, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca la aceeasi data, in jurul orei 17.30, cetateanul srilankez Sivanadarasa Sajeentha Kishor, in varsta de 33 de ani, a plecat voluntar de la locatia din Cluj-Napoca unde era cazat si nu a revenit pana la ora anuntului. Acum Politia cere ajutorul clujenilor pentru a-l gasi. Persoanele care ... citește toată știrea