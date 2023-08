Un cetatean strain in varsta de 35 de ani, care pleca la Roma, a fost depistat, ieri, 6 august, de catre politistii Punctului de Trecere al Frontierei de pe aeroportul din Cluj-Napoca, avand in bagaj mai multe tipuri de substante ilicite, cu care dorea sa iasa din tara.Politistii au gasit diferite cantitati de droguri in urma unui control efectuat asupra bagajului barbatului."Actionand in baza unei analize de risc, persoana respectiva a fost selectata in vederea ... citeste toata stirea