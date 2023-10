Locuitul in chirie le da batai mari de cap unor tineri. Un student la o facultate din Cluj s-a trezit dat afara din locuinta pe care o inchiria, dupa ce proprietarul a vandut-o fara sa-l anunte in prealabil."Proprietarul actual a vandut imobilul fara sa ma anunte in prealabil. Caut sa nu dorm pe strazi: camera, apartament, garsoniera orice. Buget:200-250Euro. Orice in zona orasului Cluj, decomandat", a transmis tanarul pe o retea de socializare.Desi majoritatea oamenilor au empatizat cu ... citeste toata stirea