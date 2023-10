Un cioban care a talharit o femeie intr-un sat din Cluj a fost condamnat definitiv la 6 ani si 5 luni de inchisoare cu executare dupa ce a jefuit o femeie in propria casa, pentru 50 de lei.Fapta s-a petrecut in 3 martie, in jurul orei 23.17, cand inculpatul a patruns, fara drept si fara consimtamantul proprietarei in locuinta acesteia din localitatea Lujerdiu, de unde, prin amenintarea persoanei vatamate cu acte de violenta, folosind un briceag, a sustras suma de 50 lei. Organele de cercetare ... citeste toata stirea