Un clujean a ajuns in arest preventiv dupa ce a fost prins beat la volan, fara permis de conducere.S-a intamplat in Campia Turzii in urma cu cateva zile, in 29 septembrie, cand politistii au retinut pentru 24 de ore un barbat de 35 de ani din oras cercetat pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Acestia spun ca in 28 septembrie, in jurul orei 19.45, in timp ce conducea ... citeste toata stirea