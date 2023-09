Un clujean a ajuns in arest preventiv dupa ce a fost prins la volan desi nu avea permis la conducere si in plus aparatul drugtest a indicat rezultat pozitiv.E vorba de un barbat de 52 de ani depistat ieri de politistii din Dej la volan si cercetat pentru savarsirea a doua infractiuni la regimul rutier. Acesta a fost oprit in trafic de politisti la aceeasi data, in jurul orei 13.10, in piata "16 Februarie" din Dej, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis de conducere. Barbatul a ... citeste toata stirea