Un clujean a ajuns in arest preventiv dupa ce a furat o masina dintr-o spalatorie si a condus-o beat si posibil drogat, desi nu avea permis de conducere. A fost urmarit de politisti pana sa fie prins.ieri soferul de ocazie, un barbat de 36 de ani, a fost depistat si imobilizat dupa ce a fost urmarit de politisti cu autospeciala iar ulterior pe jos. Aceasta dupa ce cu o zi inainte, in 27 august seara in jurul orei 23.20, politistii de la sectia 4 aflandu-se in cadrul unor filtre rutiere in ... citeste toata stirea