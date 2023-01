Un clujean a ajuns romanul cu cea mai inalta functie politica din SUA

Un clujean a ajuns romanul cu cea mai inalta functie politica din Statele Unite.E vorba de Ben Toma, care a fost investit ieri ca presedinte al Camerei Reprezentantilor a Statului Arizona; la ceremonie a fost invitat si ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru. Toma devine astfel romanul cu cea mai inalta functie politica din SUA, precizeaza ambasada.Ben Toma este de origine romana, el plecand din Cluj-Napoca in Statele Unite, cu familia, in 1987, cand avea aproape 8 ani. In urma ... citeste toata stirea