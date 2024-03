Un clujean a castigat aproape sase milioane de euro la Joker.Anuntul a venit aseara de la Loteria Romana, care a aratat ca s-a castigat marele premiu la Joker in valoare de peste 5,86 milioane de euro.La tragerea Joker de ieri s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 29.133.971,54 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 12-021 din Cluj-Napoca si a fost completat cu trei variante la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 20,5 lei. Pe langa premiul de ... citește toată știrea