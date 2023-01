Un clujean a castigat la tragerea LOTO. Mai vine norocul si la Cluj

La tragerea Loto 6/49 de joi, 19 ianuarie, s-au inregistrat trei castiguri de categoria a II-a in valoare de 56.497,62 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Buzau, Craiova si Bucuresti, sector 6.La tragerea Noroc de joi, 19 ianuarie, s-a inregistrat un castig de categoria a II-a in valoare de 66.413,70 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Cluj-Napoca.Duminica, 22 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super ... citeste toata stirea