Un clujean a decedat sambata intr-un tragic accident de circulatie.S-a intaamplat la iesirea din Turda inspre judetul Alba, sambata. Apelul de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 14.50, iar la fata locului echipajele de interventie au gasit doua autoturisme avariate. Intr-unul dintre acestea, care era rasturnat in santul pentru colectarea apelor pluviale, se afla un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani fara semnale vitale. "S-a actionat imediat pentru extragerea acestuia si ... citeste toata stirea