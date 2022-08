Un clujean a disparut de acasa de opt ani, nu a fost gasit nici acum, Politia mai face un efort si cere ajutorul cetatenilor ca sa-l gaseasca.Politistii din Dej continua cercetarile demarate in 11 noiembrie 2014, pentru depistarea unui barbat in varsta de 39 de ani, din localitate, plecat voluntar de la domiciliu in cursul aceleiasi dimineti. La momentul sesizarii s-a stabilit ca acesta ar fi comunicat intentia de a se deplasa in directia municipiului Cluj-Napoca, in vederea obtinerii unui ... citeste toata stirea