Un clujean a disparut dupa ce a plecat de acasa spre Germania. Nu a mai dat niciun semn de zile intregi. Familia il cauta cu disperare. L-ati vazut?

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 07:48
Politia Municipiului Turda cauta un barbat de 67 de ani, dat disparut dupa ce a plecat voluntar de acasa si nu a mai raspuns la telefon.
Detalii despre disparitia barbatului din Turda

La data de 13 septembrie 2025
, in jurul orei 14:30, Politia Municipiului Turda a fost sesizata despre disparitia lui SOCACIU TRAIAN
, in varsta de 67 de ani.Conform informatiilor, acesta ar fi plecat la data de 2 septembrie
din municipiul Turda, cu destinatia Germania. Insa, din 4 septembrie
, barbatul nu a mai

