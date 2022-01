Un clujean a disparut in urma cu doua zile de acasa, a fost gasit doar azi

Un clujean a disparut in urma cu doua zile de acasa, din domiciliul sau din Chinteni, iar de atunci nu a mai putut fi contactat; s-a cerut ajutorul Politiei, care la randul ei a cerut ajutorul clujenilor ca sa-l gaseasca.Un barbat, Eugen Vescan, de 48 de ani, a plecat in 12 ianuarie de la domiciliul sau din satul Sanmartin, comuna Chinteni, iar pana in prezent nu a revenit si nu a putut fi contactat telefonic. Acesta are o inaltime de 1,6 metri, ... citeste toata stirea