Un clujean care a trebuit sa ajung pana pe Taietura Turcului, la Tetarom, a facut o ora si 15 de minute in trafic, in jurul orei 17.00.Clujeanul ne-a relatat ca a pornit la timp, dar traficul a fost atat de blocat incat nu a putut inainta. "Am prins bariera de la Baciu si totul era blocat. Am ajuns e pe strada Detunata, de la Complexul Mercur, din Gheorgheni, pana la destinatie, in Tetarom, intr-o ora si 25 de minute. Boc e corigent la trafic", ne-a relatat clujeanul.Aceasta este viata ... citeste toata stirea