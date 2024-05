Un clujean a facut stop cardiac intr-un supermarket din cartierul Gheorgheni. Barbatul de 67 de ani e in stare critica

Un barbat de 67 de ani din Cluj-Napoca a facut stop cardio-respirator intr-un supermarket de pe strada Titulescu, din cartierul clujean Gheorgheni. Apelul la 112 a venit ieri la ora 14:37. In urma solicitarii de urgenta, la fata locului s-au deplasat echipajele SMURD Cluj, care au ajuns acolo in cateva minute. Medicii de la SMURD au gasit la fata locului barbatul in stare critica, in stop cardio respirator.Reprezentantii Inspectoratului pentru ... citește toată știrea