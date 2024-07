Un clujean a fost amendat cu o mie de lei dupa ce a fost filmat tragand dupa masina un caine legat cu sfoara la gat, risca inchisoarea

Un clujean a fost amendat cu o mie de lei dupa ce a fost filmat tragand dupa masina un caine legat cu sfoara la gat.Astfel, ieri in urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care se observa cum "un exemplar canin este legat la nivelul gatului de un autoturism aflat in miscare", dupa cum s-a exprimat Politia, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor au deschis verificari si au stabilit identitatea proprietarului "exemplarului canin", adica a cainelui, fiind vorba despre un ... citește toată știrea