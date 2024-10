Un clujean a fost arestat dupa ce a facut un accident si a fugit de la locul faptei: Politistii l-au prins in comuna clujeana Garbau

Un clujean a fost arestat dupa ce a facut un accident si a fugit de la locul faptei. Politistii l-au prins in comuna clujeana GarbauUn barbat in varsta de 44 de ani, din Cluj-Napoca, a fost retinut de politisti dupa un accident rutier petrecut pe DN1F E81, in afara localitatii Nadaselu, comuna Garbau. Incidentul a avut loc pe 19 octombrie, in jurul orei 16:00.Conform informatiilor preliminare, barbatul nu ar fi respectat distanta de siguranta in timpul conducerii pe directia Zalau - ... citește toată știrea