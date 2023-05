Un clujean a fost arestat la domiciliu dupa ce a incalcat ordinul de protectie emis de judecatorie.S-a intamplat in 25 mai cand politistii l-au depistat pe barbat in jurul amiezii, in timp ce se afla in fata unei firme din Cluj-Napoca, in care fosta sotie a acestuia isi desfasoara activitatea, incalcand astfel interdictia de a pastra o distanta de 200 de metri fata de aceasta. In aceeasi zi politistii de la Sectia 5 ... citeste toata stirea