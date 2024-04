Un clujean a fost arestat preventiv, are dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului si violenta in familie.Acesta a fost retinut pentru 24 de ore de politistii din Dej in urma cu doua zile, e vorba de un barbat de 41 de ani, din comuna clujeana Mica, cercetat pentru comiterea infractiunilor de rele tratamente aplicate minorului si violenta in familie. Politistii spun ca l-au intalnit pe minor, un copil de 9 ani, in ziua respectiva in centrul localitatii, copilul prezenta urme de ... citește toată știrea