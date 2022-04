Un clujean a fost arestat preventiv dupa ce a dat iama intr-un subsol al unei case din Cluj-Napoca, a fost prins dupa o luna

Un clujean a fost arestat preventiv dupa ce a dat iama intr-un subsol al unei case din Cluj-Napoca.Fapta s-a petrecut in urma cu mai bine de o luna, dar autorul a fost prins doar in urma cu doua zile. Astfel, in 2 aprilie un barbat de 28 de ani, din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, cel in cauza fiind retinut de politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Cluj-Napoca si cercetat pentru savarsirea unei infractiuni de furt calificat. "Activitatile investigative au fost ... citeste toata stirea