Un clujean a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins la volan fara permis de conducere.In 16 august politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca au emis ordonanta de retinere, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar de 22 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere. In fapt, la data de 16 august, in jurul orei 23.40, un echipaj de politie din cadrul Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca, care se afla in zona Piata 1 Mai, desfasurand activitati ... citeste toata stirea