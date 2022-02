Un clujean a fost arestat preventiv dupa ce a furat, prin violenta, o caruta, cu tot cu doi cai.S-a intamplat in urma cu doua zile in Tureni iar autorul talhariei a fost depistat ieri si incaltat cu un dosar penal pentru talharie. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore de catre politisti, ieri, iar azi magistratii au dispus fata de acesta arestarea preventiva pentru 30 de zile. In fapt, politistii au fost sesizati in 6 februarie cu privire la faptul ca o femeie de 27 de ani si un minor de 14 ... citeste toata stirea