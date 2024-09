Un clujean a fost arestat preventiv dupa ce a jefuit o femeie de 93 de ani de doua mii de euro.Barbatul, un clujean de 39 de ani, a fost arestat preventiv azi dupa ce a fost depistat de politisti in urma unor perchezitii ieri.Astfel, in 23 septembrie politistii din Campia Turzii au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara in comuna Viisoara, intr-un dosar ce vizeaza infractiunea de talharie calificata, in urma careia au dispus retinerea unui barbat, de 39 de ani, cercetat ... citește toată știrea