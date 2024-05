Un clujean a fost arestat preventiv dupa ce ar fi intrat intr-o biserica din Turda, de unde ar fi furat cutia milei.ieri un barbat de 38 deani din Turda a fost retinut pentru 24 de ore de politisti, fiind cercetat in cadrul unui dosar penal care vizeaza comiterea infractiunilor de tentativa la talharie calificata, furt calificat si profanarea lacasurilor sau obiectelor de cult. Din cercetarile anchetatorilor a reiesit ca, in cursul noptii de 25 spre 26 martie, in timp ce se afla in incinta ... citește toată știrea