Un clujean a fost arestat preventiv dupa un conflict spontan in Baisoara, unde a batut doi barbati.In 29 aprilie politistii din Turda au retinut un barbat de 39 de ani, cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infractiunile de lovire sau alte violente si tulburarea linistii si ordinii publice. Din cercetari a reiesit ca in 28 aprilie in jurul orei 15 in timp ce se afla in vecinatatea unei firme din comuna Baisoara, acesta ar fi agresat fizic doi barbati, de 30 respectiv 35 de ani ... citește toată știrea